Verona, per Cioffi il passato è la chiave del futuro: Udinese spartiacque della stagione

Un ritorno al passato per Gabriele Cioffi, la sfida all’Udinese con il suo Verona per giocarsi il futuro con i gialloblù.

Lunedì sarà una partita spartiacque per gli scaligeri e per l’allenatore che dovrà necessariamente fare punti per non rischiare, ancora una volta, la panchina. Cioffi cerca punti per nuove certezze si legge su L’Arena.