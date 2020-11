Sampdoria al lavoro per Verre: la proposta per il rinnovo

Verre è in scadenza il prossimo giugno con la Sampdoria: il club blucerchiato offre al centrocampista un rinnovo fino al 2024

La Sampdoria pianifica il futuro a Genova di Valerio Verre. Il centrocampista ex Verona è in scadenza il prossimo giugno, con il club di Ferrero al lavoro per estendere l’accordo con il giocatore e non perderlo a parametro zero a fine stagione.

Come riporta Sampdorianews24.com, il tempo stringe e la Sampdoria prossimamente avanzerà una proposta di rinnovo triennale per Verre, fino al giugno 2024.