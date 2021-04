Vezzali: «Pubblico a Euro2020? Vittoria dello sport, rilanciamo il Paese»

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, ha parlato della decisione di aprire l’Olimpico per Euro2020

Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato a Sky Sport della decisione di riaprire l’Olimpico per Euro2020.

PUBBLICO EURO2020 – «Una luce in fondo al tunnel. Abbiamo lavorato tantissimo per farlo accadere, non è solo una vittoria del calcio ma di tutto lo sport. Vuole essere un segnale di ripartenza. Tutti insieme possiamo ripartire. Il Governo è vicino al mondo dello sport e questo non può che farmi piacere, è una freccia al nostro arco per poter rilanciare il nostro Paese. Draghi è partecipe e sensibile alla tematica dello sport e sono felice che stia dando la giusta attenzione al nostro mondo. La riapertura dell’Olimpico è un momento simbolo».

DIALOGO CON LA FIGC – «Io ho sempre sostenuto che il gioco di squadra è fondamentale per riuscire a vincere. Nello sport non esistono interesse di parte, bisogna lavorare insieme per vincere. Questo mi ha insegnato la scherma, nonostante fosse uno sport individuale».

RITORNO IN TUTTI GLI STADI – «A me piace parlare in termini di piccoli passi avanti. In questo momento possiamo assicurare solo il pubblico agli Europei ma auspico che possa esser dato prima possibile un segnale per tutto il mondo dello sport».