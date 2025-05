Vicario: «Che bello giocarmi la Supercoppa a Udine; Inter o PSG? Ecco per chi farò il tifo»

Le parole di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, premiato nella sua Udine, città dove giocherà la Supercoppa Europea

Guglielmo Vicario è stato premiato oggi a Udine con il Sigillo della Città, ricevuto dal primo cittadino friulano Alberto Felice De Toni dopo la vittoria dell’Europa League ottenuta con il Tottenham. Di seguito le sue parole, riportate da TeleFriuli.

PREMIO – «Per me è un grande piacere e un orgoglio tornare a casa, da dove tutto è partito, da vincitore dell’Europa League e con alle porte una Supercoppa Europea da giocare nello stadio della mia città. È un sogno che si è avverato. Sono partito dai salesiani per poi arrivare alla Primavera dell’Udinese, ho iniziato la carriera dalla Serie D e sono arrivato fino alla Serie A e alla Premier, sono orgoglioso del mio percorso e di dove sono arrivato oggi senza pormi limiti e cercando di metterci sempre il massimo impegno e la massima serietà. A Londra sono uno dei più esperti di una rosa e cerco di portare un po’ di esperienza, coraggio e mentalità per poterci toglierci delle soddisfazioni importanti come quella di Bilbao».

SCUOLA FRIULANA DEI PORTIERI – «Il segreto è che siamo tutti ragazzi con una grande passione per questo sport, umiltà e dedizione al lavoro. Questi sono tutti ingredienti che appartengono a me, Meret, Scuffet, Perisan e tutti i ragazzi che sono venuti fuori dopo e che hanno grande passione per il calcio e per il ruolo del portiere. Io mi sento di fare un grande ringraziamento ad Alex Brunner e a Sergio Marcon che ci hanno plasmato per quanto riguarda il ruolo e la professione. Sono loro che ci hanno aperto le porte del professionismo e ci hanno permesso di fare una grande carriera».

SUPERCOPPA EUROPEA – «Si tratta di un altro sogno che diventa però un obiettivo concreto. Ci siamo guadagnati sul campo questa opportunità e ce la vogliamo giocare e godere. Alla fine la cosa più importante rimane il percorso e come vivi le cose che ti capitano e sicuramente questa cosa che ci è capitata a noi, ovvero giocare la Supercoppa, che per me è ancora più speciale giocando a casa, dobbiamo andare fieri del percorso che abbiamo fatto e godercela al massimo».

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – «Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Donnarumma e Sommer. A Gigio sono particolarmente legato per via degli anni in Nazionale uno fianco a fianco, dove ci sproniamo in ogni allenamento. Ma anche nell’Inter ci sono gli altri compagni e amici del gruppo azzurro che lottano per un grande obiettivo e sono alla seconda finale in tre anni. Quindi farò il tifo per entrambi e auguro al più audace e al più glorioso di poterla spuntare».