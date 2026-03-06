Vicario, la Juve e altre due squadre di Serie A sono alla finestra. Ecco la posizione del portiere italiano

Il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario, potrebbe ritornare in Italia con la Juve che ha già avviato i contatti. Sullo sfondo ci sono altri due club italiani

La Juve prepara una trasformazione radicale nel reparto portieri in vista della prossima stagione sportiva. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club bianconero e Guglielmo Vicario si stanno avvicinando con sempre maggiore insistenza. L’estremo difensore vive un’esperienza inglese diventata ormai complessa al Tottenham, dinamica accesa ulteriormente dal rapporto teso instauratosi con Igor Tudor. La forte nostalgia dell’Italia e le oggettive difficoltà della squadra londinese spingono inevitabilmente il giocatore verso un immediato ritorno in Serie A.

La dirigenza bianconera ha dunque già avviato i primi contatti esplorativi per valutare concretamente l’operazione. La necessità di intervenire sul mercato nasce dalle recenti incertezze mostrate da Michele Di Gregorio, ormai destinato a salutare il gruppo, e dalla situazione legata a Mattia Perin. Quest’ultimo, dopo il veto alla cessione posto da Luciano Spalletti nel mese di gennaio, cercherà durante l’estate una piazza che gli garantisca il posto fisso da titolare. L’unico punto fermo del reparto resta Carlo Pinsoglio, fresco di prolungamento contrattuale.

Dal punto di vista puramente economico, l’operazione per arrivare a Guglielmo Vicario appare ampiamente sostenibile. Il Tottenham chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro, somma che la società guidata da Comolli conta di incassare interamente dalle imminenti cessioni. Anche l’ingaggio da 2,6 milioni netti a stagione rientra nei parametri finanziari. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita: l’Inter di Christian Chivu monitora attentamente il profilo per sostituire Yann Sommer, mentre la Roma osserva la situazione in caso di addio di Mile Svilar.

Nonostante le fisiologiche insidie del mercato estivo, Guglielmo Vicario vede in questa destinazione l’occasione ideale per un rilancio definitivo ad altissimi livelli nel campionato italiano. La rivoluzione dei guantoni è ormai pronta a scattare: blindare la porta con il ritorno del giocatore azzurro rappresenta oggi la priorità assoluta per il futuro della Juve.