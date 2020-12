Vicenda Suarez, avvocato Grassani: «Cosa rischia la Juventus»

L’avvocato Grassani si è soffermato sul caso relativo a Suarez e alle possibili sanzioni per la Juventus

Paratici e gli avvocati della Juventus hanno ricevuto un avviso di garanzia per il caso sull’esame per la cittadinanza italiana sostenuto da Luis Suarez lo scorso settembre a Perugia.

L’avvocato Mattia Grassani, parlando al Corriere dello Sport, è intervenuto sulla vicenda in merito a possibili sanzioni per la Juventus: «Se la Procura Federale contesterà l’articolo 32, si va dall’ammenda alla penalizzazione di punti in classifica. Illecito sportivo? Accadrebbe soltanto in caso di affermazione di responsabilità del legale rappresentante in comportamenti legati al tesseramento ma non mi sembrano questi il ruolo e le contestazioni mosse a Paratici».