Vicenza, Brocchi saluta i biancorossi con un lungo messaggio

Christian Brocchi, ex allenatore del Vicenza, esonerato qualche giorno fa, ha voluto salutare i biancorossi con un lungo messaggio sui social. Le sue parole:

PAROLE – «Mi sembra giusto e doveroso salutarvi, ci credevo quando eravamo ultimi figuriamoci ora che siamo agganciati ai playout, ma purtroppo non è bastato per poter coronare il desiderio di salvare il Lane. Purtroppo in stagioni come questa non sempre si riesce a fare grandi prestazioni, a dare continuità di risultati, perché quello che c’è dentro lo sappiamo solo noi che tutti i giorni abbiamo lavorato per arrivare all’obiettivo.

Ringrazio la società, tutte le persone che ci lavorano, i magazzinieri, l’area medica, le persone che dedicano se stesse alla causa. Paolo Bedin, Federico Balzaretti, Francesco Vallone, il mio fantastico staff che mi ha supportato sempre lavorando costantemente con grande professionalità sopportandomi insieme a Sara Vivian e Andrea Basso (due persone meravigliose) nei miei momenti più difficili. Ringrazio i ragazzi, uno ad uno, perché leggere i vostri messaggi o sentire le vostre parole mi ha reso orgoglioso e ha cancellato tutto quello che ho messo da parte in questi mesi per stare al vostro fianco. E infine VOI, sì VOI come piazza, che dal primo giorno mi avete dato tanto, mi avete emozionato e vi avevo fatto una promessa che più di ogni altra, avrei voluto mantenere!! FORZA LANE!»