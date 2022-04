Vicenza, ufficiale l’esonero di Cristian Brocchi

Il club veneto ha reso ufficiale in serata l’esonero del suo allenatore, Cristian Brocchi, decisiva la sconfitta contro il Benevento

Cristian Brocchi è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.



Cristian Brocchi è stato sollevato dall'incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra.

Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione, la serietà e l'impegno profuso e augura loro il meglio per il proprio futuro.

La società sui suoi canali ufficiali ha fatto sapere di avere esonerato anche i collaboratori del tecnico. « Il Club desidera ringraziare mister Brocchi e lo staff per la dedizione – si legge nella nota ufficiale – la serietà e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro.» Per rimpiazzare il tecnico, il Vicenza sta pensando all’ex braccio destro di Mancini, Angelo Gregucci