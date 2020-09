Vidal Inter, entro domani il cileno a Milano: Conte avrà il suo guerriero

Arturo Vidal è pronto a sbarcare a Milano e iniziare la sua nuova avventura con l’Inter: pronte le visite mediche

Ci siamo. La Gazzetta dello Sport è sicura: stasera, o al massimo domani Arturo Vidal sarà a Milano. Cosa manca? Nulla, se non qualche incastro burocratico, qualche documento da depositare, e poi viaggio e visite mediche da organizzare (dovrebbero essere domani).

Antonio Conte avrà finalmente il suo guerriero tanto inseguito nelle sessioni di mercato passate e con il quale ha iniziato il dominio in Italia della Juventus. Le sue cifre in ogni fondamentale non sono mai state, né prima né dopo quei tre anni a Torino, pari a quelle clamorose dei primi tre scudetti in bianconero. In quel contesto, nel 3-5-2 e in quei 10.229 minuti giocati agli ordini di Antonio, Vidal rappresentò il vero centrocampista moderno, efficace in entrambe le fasi.