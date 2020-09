Vidal Inter: il cileno è arrivato nel centro sportivo del Barcellona

In attesa di organizzare lo sbarco a Milano, Arturo Vidal si è regolarmente presentato al centro sportivo del Barcellona

Sono ore caldissime per il trasferimento di Arturo Vidal all’Inter. Il cileno, in attesa di organizzare lo sbarco a Milano, si è presentato al centro sportivo del Barcellona per la seduta d’allenamento delle 18.30.

Ancora da chiarire se il giocatore si allenerà individualmente (con lui c’era il suo personal trainer) o meno o se approfitterà della toccata e fuga nel ritiro blaugarana solo per svuotare gli armadietti.