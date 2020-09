Arturo Vidal è in attesa che il suo trasferimento all’Inter si sblocchi e intanto si allena per le strade di Barcellona

Ci vuole ancora un po’ di pazienza prima di vedere Arturo Vidal all’Inter. La trattativa non si è sbloccata e fino a quando i nerazzurri non cederanno Godin, il cileno non potrà sbarcare a Milano.

Intanto il centrocampista, che non si allena più con il Barcellona, si tiene in forma correndo per le strade del capoluogo della Catalogna in attesa di prendere l’aereo direzione Milano.