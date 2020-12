Vidal rivela: «Mai avuto nuovi contatti con la Juventus»

Arturo Vidal ha parlato delle voci che avrebbero voluto un suo ritorno alla Juventus

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, nella lunga intervista a Sky Sport ha parlato anche delle voci che proprio in estate lo volevano di ritorno alla Juventus.

«Sono stato quattro anni alla Juventus, è stato bello. Per una settimana si è parlato di loro, adesso guardo al futuro e alla voglia di fare qualcosa di nuovo in Italia. Mai avuto contatti con i bianconeri, con Conte parlavamo non solo per venire qui all’Inter ma in generale, per stare assieme. Ora ho avuto la possibilità e ho detto “sì, voglio stare con te” e voglio fare il massimo per vincere ancora insieme».