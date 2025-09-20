Bologna Genoa, le parole di Vieira nel post gara rossoblu - Calcio News 24

Genoa News
Bologna Genoa, le parole di Vieira nel post gara rossoblu
Le dichiarazioni di Vieira dopo quella che è stata la partita di Serie A Bologna Genoa
Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Vieira ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Bologna Genoa di Serie A.
LE DICHIARAZIONI – «Sono dispiaciuto di non portare punti a casa, perché contro un buon Bologna abbiamo giocato una gara coraggiosa, mantenendo ordine ed equilibrio, fronteggiandoli a viso aperto. Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare. È un calciatore con tanta energia, ha sempre la gamba per arrivare al posto giusto. Può giocare su entrambe le fasce, fare il terzino sinistro. Sta facendo bene per la squadra»
