Vieri attacca De Laurentiis: «Fa solo disastri, è il problema del Napoli»

Bobo Vieri non usa mezzi termini e attacca Aurelio De Laurentiis: ecco le dichiarazioni sul presidente del Napoli dell’ex attaccante

Christian Vieri, in diretta su Twitch alla Bobo TV, ha parlato del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. Le sue parole.

«De Laurentiis fa solo dei disastri incredibili. Manda via Gattuso che è a 4 punti dal Milan. Il problema del Napoli per me è il presidente. Quando è rientrato Mertens ha fatto subito la differenza, è una buonissima squadra con giocatori veri».