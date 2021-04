Vieri è con Gattuso: «A tre punti dal Milan, come si fa a contestarlo?»

Christian Vieri non ha dubbi: Rino Gattuso andrebbe confermato sulla panchina del Napoli. Ecco le sue parole

«Lo vogliono mandar via? È a tre punti dal Milan, che ha fatto tutto il campionato al primo e secondo posto, e a Napoli lo vogliono comunque cacciare. Sono quattro mesi che Gattuso deve andare via secondo quello che si legge sui giornali. Come si fa a contestarlo?».