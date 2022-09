Villas-Boas rivela: «Il Tottenham voleva vendermi al PSG. Non eravamo felici»

L’ex tecnico di Porto e Tottenham Villas Boas è stato intervistato dal The Telegraph e ha rivelato alcune curiosità sulla sua esperienza alla guida degli Spurs

PSG – «L’offerta era sul tavolo. Daniel Levy voleva vendermi per 15 milioni di sterline. Il PSG ovviamente non voleva pagare 15 milioni di sterline e c’erano molte cose che non andavano con il PSG, specialmente nel loro approccio. Ho deciso di restare, per amore del Tottenham. Penso che il Tottenham volesse che me ne andassi. Ci sono sempre dettagli. A quel tempo, non eravamo felici l’uno con l’altro. Sono rimasto al Tottenham per amore del Tottenham e il Tottenham voleva che me ne andassi, tutto qui».