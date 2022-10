Vince solo l’Ajax, crollo PSV – Eredivisie, il punto dell’11ª giornata

L’Ajax trionfa per 1-4 sul difficile campo di Waalwijk. Il Feyenoord si ferma contro il Fortuna Sittard, e PSV e AZ cadono in trasferta

L’11ª giornata di Eredivisie ha portato incredibili sorprese. Il PSV Eindhoven di van Nistelrooij è crollato per 4-2 in casa del Groningen, e il Feyenoord non è andato oltre l’1-1 contro il Fortuna Sittard. Non fa notizia la vittoria per 1-4 dell’Ajax contro l’RKC Waalwijk, ma classifica alla mano quello dei lancieri (che saltano a +4) è un successo importante. La massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di Mola (clicca QUI per la registrazione gratuita).

L’Ajax, come da pronostico, trionfa per 1-4 in casa dell’RKC Waalwijk. Passata in vantaggio con Berghuis, la squadra di Schreuder è stata ripresa dai padroni di casa con il gol di Clément. Nella ripresa, però, l’Ajax ha sfoggiato il suo strapotere tecnico e ha portato a casa i tre punti con la rete del man of the match Berghuis (il gol dell’1-2 è un capolavoro balistico) e la doppietta di Brobbey. Nel finale, minuti anche per Lorenzo Lucca, voglioso di acquisire più importanza nelle rotazioni della squadra. Guarda gli highlights di RKC Waalwijk 1-4 Ajax gratuitamente su Mola.

La notizia di giornata è la sconfitta per 4-2 del PSV Eindhoven in casa del Groningen. Ancora una volta, i boeren si sono mostrati fragili sul piano mentale. Dopo aver incassato tre reti tra il 39′ e il 46′ del primo tempo, Gakpo e compagni hanno trovato il 3-2 a un quarto d’ora dal termine. Nell’assedio finale, però, a trovare il gol è stato lo strenuo Groningen, che ha chiuso il match con il gol di Pelupessy nel recupero. Per i ragazzi di van Nistelrooij si tratta di una sconfitta dolorosa: l’Ajax ora dista 4 lunghezze. Guarda gli highlights di Groningen 4-2 PSV Eindhoven gratuitamente su Mola.

Stecca il Feyenoord, che si stampa contro il Fortuna Sittard di Velazquez. L’allenatore ex Udinese ha dato alla sua squadra un’ottima organizzazione, fattore che porterà ai limburgers tanti punti in futuro. Lo spagnolo Cordoba ha rotto l’imbattibilità casalinga della porta di Bijlow al 9′, e nel secondo tempo i Rotterdammers hanno pareggiato dopo 30 secondi con la staffilata di Dilrosun. Il Feyenoord, però, non è riuscito a sfondare il muro gialloverde e ha portato a casa solo un punto che sa di occasione persa. Guarda gli highlights di Feyenoord 1-1 Fortuna Sittard gratuitamente su Mola.

Cade anche la quarta della classe, l’AZ Alkmaar, in casa dell’Excelsior. Gli Alkmaarders hanno ridotto il doppio svantaggio iniziale con Sugawara, ma sono usciti dal Van Donge & De Roo Stadion senza punti. Per la squadra di Pascal Jansen questa è la seconda sconfitta di fila. Guarda gli highlights di Excelsior 2-1 AZ Alkmaar gratuitamente su Mola.

La classifica vede l’Ajax (28 punti) tentare la fuga su PSV e Feyenoord (24). Perde terreno l’AZ che resta a 23, mentre occhio al Twente di Jans che insegue a 22. Le emozioni dell’Eredivisie – che ancora una volta ha dimostrato di essere il campionato più pazzo del mondo – tornano il prossimo weekend in esclusiva su Mola.