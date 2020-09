Visite mediche Keita Balde: seconda parte di controlli medici per il giocatore – VIDEO

Visite mediche per Keita Balde Seconda parte di visite mediche per Keita Balde con la Sampdoria Gepostet von Calcio News 24 am Montag, 28. September 2020 Keita Balde sta svolgendo la seconda parte delle visite mediche e da oggi pomeriggio sarà a disposizione di Claudio Ranieri

Keita Balde è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore della Sampdoria. L’attaccante, arrivato domenica notte ha Genova, ha iniziato l’iter di visite mediche di rito. Nella mattinata di oggi effettuerà gli ultimi controlli e se farà in tempo, dopo aver firmato il contratto, dovrebbe salire a Bogliasco per incontrare Claudio Ranieri.

La squadra si ritroverà questa mattina per una nuova seduta di allenamento in vista del match contro la Fiorentina, in programma venerdì sera alle ore 20.45 tra le mura del Franchi di Firenze.