Vittorio Feltri sull’Atalanta: «Non sono così convinto, ma stupito del primato»

Il direttore Vittorio Feltri ha detto la sua sull’Atalanta prima in classifica dopo la vittoria contro il Monza per 0-2

Intervistato da Adnkronos, il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri (grande tifoso dell’Atalanta) ha detto la sua sul primato nerazzurro.

«Dall’Atalanta quest’anno non mi aspettavo un rendimento così alto perché temevo si fosse concluso il ciclo. E invece, quando meno te l’aspetti, succedono queste cose nel calcio come nella vita e devo dire che mi hanno dato una certa lietezza. Non sono ancora convinto di questa Atalanta, il campionato è ancora lungo, ma al tempo stesso sono stupito».