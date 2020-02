Viviano non sarà tesserato: la decisione dell’Inter sul portiere

L’Inter ha deciso di non tesserare il portiere Viviano, che negli ultimi giorni si stava allenando con i nerazzurri: il motivo

Emiliano Viviano non sarà un giocatore dell’Inter. Il portiere, che negli ultimi giorni si stava allenando con il club nerazzurro, con il quale aveva svolto anche le visite mediche, non sarà tesserato. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club ha deciso di rimanere con i portieri a sua disposizione: il rientro di Handanovic, inoltre, si avvicina sempre più.

L’estremo difensore, dunque, non firmerà nessun contratto, a meno di colpi di scena e contrattempi improvvisi.