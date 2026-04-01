Viviano parla di Gravina: «Fossi in lui sarei già emigrato! A me sembra impossibile che non si sia dimesso il Presidente Federale»

Viviano su Gravina: «Fossi in lui sarei già emigrato! Mi sembra impossibile che non si sia dimesso il Presidente Federale»

Emiliano Viviano torna a puntare il dito contro Gabriele Gravina con toni durissimi: «Fossi in lui sarei già emigrato». L’ex portiere, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione Uno di noi, commentando la situazione della Nazionale dopo l’ennesima disfatta.

Il tema centrale non poteva che essere la mancata qualificazione ai Mondiali: gli Azzurri di Gennaro Gattuso sono stati eliminati ai rigori in Bosnia nella finale dei playoff, condannando l’Italia alla terza assenza consecutiva dalla rassegna iridata.

Un fallimento che ha scatenato reazioni forti in tutto l’ambiente, e Viviano non ha fatto eccezione, scegliendo parole nette per descrivere il momento più buio del calcio italiano.

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PAROLE – «A me sembra impossibile che non si sia dimesso il Presidente Federale. Io fossi stato in lui sarei emigrato. Siamo uno dei Paesi migliori nello sport, insieme ai Paesi balcanici abbiamo una varietà di talenti incredibile. Siamo portati ad avere successo nello sport. Io ho dei figli che giocano: nelle scuole calcio non si costruisce e non si insegna niente, si va solo a dire “oggi ho perso, oggi ho vinto”. Io sono arrivato alla Fiorentina e ho incontrato Albertosi, Landucci e Pazzagli, ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa. Si dice ‘Non si difende più’, non è vero perché ieri Mancini ha fatto una partita gigantesca»

MODULO – «Ma ci son tante cose da dire, anche sul fatto che insistiamo sempre con questo diavolo di 3-5-2, sul modello Conte o Simone Inzaghi. Ma l’Italia non è fatta per questo sistema. I ragazzi e lo staff tecnico sono gli ultimi responsabili».