Vlahovic trascina la Fiorentina a suon di gol e segue la scia di Immobile e Higuain

L’attaccante Dusan Vlahovic della Fiorentina sta tenendo un ritmo incredibile in zona gol e segue la scia di Immobile e Higuain

Dusan Vlahovic sta diventando sempre più trascinatore della Fiorentina. A suon di gol il serbo sta prendendo la scena della squadra allenata da Italiano. Attualmente è il capocannoniere della Serie A e insegue più di un record.

Dopo la doppietta di ieri è arrivato a meno un gol dai 33 segnati da Cristiano Ronaldo in un anno solare nella massima serie, ma non solo. Le medie sin qui tenute dall’attaccante viola sono da record stagionale. Vlahovic segue la scia di Immobile e Higuain, che avevano chiuso entrambi a 36 gol in un’annata. Sono 15 in 17 partite ora per il serbo, che sembra non volersi placare. La Gazzetta dello Sport.