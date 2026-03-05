Vlahovic Juve, arrivano segnali confortanti: le novità dall’allenamento odierno dei bianconeri! Le ultimissime

Juventus News
Vlahovic Juve, l’attaccante viaggia verso il recupero: segnali incoraggianti dall’allenamento della Juventus, le ultimissime
La Juventus continua la preparazione verso la sfida casalinga contro il Pisa con segnali positivi dall’infermeria. Anche nell’allenamento odierno, Dusan Vlahovic ha svolto una parte della seduta insieme al gruppo, confermando i progressi già mostrati nella giornata precedente. Lo riferisce Juventusnews24.
L’attaccante serbo ha seguito un programma misto, alternando lavoro personalizzato a momenti di partecipazione alle esercitazioni collettive. Un percorso che alimenta l’ottimismo in vista della convocazione e che potrebbe offrire a Luciano Spalletti un’arma importante a gara in corso.
L’obiettivo di Vlahovic è tornare a disposizione per contribuire alla conquista di tre punti pesanti allo Stadium. La decisione definitiva spetterà allo staff medico, ma il clima attorno al suo recupero è sempre più positivo.
