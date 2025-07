Vlahovic via dalla Juve? Arriva una notizia dalla Turchia: un club avrebbe incontrato l’attaccante bianconero! I dettagli

Vlahovic via dalla Juve? C’è una notizia dalla Turchia: un club turco avrebbe già incontrato l’attaccante serbo! Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Ersin Albayrak su X, i vertici del Fenerbahce sarebbero attualmente a Bodrum per un incontro decisivo con Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in forza alla Juventus. Il club turco è intenzionato a fare sul serio per portare il centravanti in Super Lig e rilanciare ulteriormente le ambizioni offensive della squadra.

Incontro a Bodrum: possibile svolta per il futuro di Vlahovic

L’incontro, in corso nelle ultime ore, potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per definire le basi dell’operazione. Sebbene non siano ancora emerse conferme ufficiali su un’offerta concreta, l’interesse del Fenerbahce è evidente. La società di Istanbul, reduce da una stagione positiva sia in campionato che in Europa, vede in Vlahovic il profilo ideale per rafforzare il proprio attacco.

Chi è Dusan Vlahovic?

Vlahovic, ex Fiorentina, è arrivato alla Juventus nel gennaio 2022 e ha alternato prestazioni brillanti a momenti di difficoltà, segnando 26 reti in 75 presenze complessive con la maglia bianconera. Dotato di fisico imponente e grande senso del gol, il serbo è ancora considerato uno dei talenti più interessanti in Europa, nonostante una stagione 2024-25 con luci e ombre.

Situazione contrattuale e scenari futuri

La Juventus, per ora, non ha preso decisioni definitive sul futuro del giocatore. L’interesse del Fenerbahce potrebbe però accelerare le trattative. In caso di accordo, Bodrum potrebbe diventare simbolo dell’inizio di una nuova avventura per Vlahovic lontano da Torino.

Concorrenza e strategie di mercato

Nonostante l’offensiva del Fenerbahce, altre squadre europee monitorano con attenzione la situazione del centravanti serbo. La Juventus, dal canto suo, è disposta a valutare ulteriori proposte, purché soddisfino le richieste economiche del club. Le prossime settimane si preannunciano decisive, e il futuro di Vlahovic è destinato a tenere banco nel panorama del calciomercato estivo.