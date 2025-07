Vlahovic Juventus, spunta un interessante retroscena! Ha rifiutato il Napoli, era pronto uno scambio clamoroso! Le ultimissime

Vlahovic Juventus, c’è un interessante retroscena delle ultime ore! L’attaccante ha detto no al Napoli, era pronto uno scambio!

Il calciomercato della Juventus si infiamma, e al centro della tempesta c’è Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 arrivato a Torino nel gennaio 2022 dalla Fiorentina. Secondo un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, il numero 9 bianconero avrebbe rifiutato un clamoroso scambio con Victor Osimhen, punta nigeriana del Napoli e capocannoniere della Serie A 2022-23. Un obiettivo chiaro in casa bianconera.

Scambio fallito e strategie in stallo

La dirigenza juventina, alla ricerca di un rilancio nel reparto offensivo, aveva imbastito una maxi-operazione che avrebbe coinvolto Osimhen e Vlahovic, con un conguaglio economico favorevole ai partenopei. Il “no” secco di Dusan Vlahovic alla destinazione Napoli, però, ha congelato per ora tutti i piani, bloccando di fatto le strategie di mercato del club torinese. La scelta del serbo appare sempre più orientata a restare fino al termine del contratto, fissato a giugno 2026, incassando l’ultimo anno da 12 milioni netti e poi liberandosi a parametro zero.

Malumori in casa bianconera e danno economico

La posizione dell’attaccante serbo irrita la Juventus, che rischia di perdere a zero un asset pagato oltre 70 milioni di euro qualche anno fa. La società vorrebbe monetizzare, ma si trova ostacolata dalla volontà del centravanti di non lasciare Torino. Una situazione che alimenta tensioni interne, con possibili ripercussioni sul progetto tecnico del neoallenatore Igor Tudor, ex difensore croato noto per la sua grinta tattica e personalità decisa.

Jonathan David cambia lo scenario

Nel frattempo, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo del canadese Jonathan David, classe 2000, ex Lille e protagonista in Ligue 1 per capacità di finalizzazione e intelligenza tattica. L’acquisto complica ulteriormente la posizione di Vlahovic, che potrebbe ritrovarsi ai margini del progetto, “separato in casa” per tutta la stagione.