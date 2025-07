Adesso è ufficiale: Jonathan David è un nuovo giocatore della Juve! Il comunicato, le cifre e tutti i dettagli

Jonathan David è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve! Il comunicato, le cifre e tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: Jonathan David è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha comunicato l’arrivo dell’attaccante canadese classe 2000 con una nota ufficiale.

David raggiunge i bianconeri a parametro zero, dopo il mancato rinnovo con il Lille e si legherà al club con un contratto quinquennale, dunque fino al 2030.

L’attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il J-Medical in giornata e ha firmato il suo nuovo contratto con la Juve, pronto a dare il suo contributo.

COMUNICATO – «È ufficiale l’acquisto di Jonathan David da parte della Juventus: l’attaccante classe 2000 ha firmato con i bianconeri un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2030. Nato a Brooklyn da genitori haitiani e trasferitosi poi in Canada, a Ottawa, David è cresciuto calcisticamente con gli Ottawa Gloucester e gli Ottawa Internationals prima di volare in Europa a 17 anni per vestire la maglia del Gent: con la squadra belga ha debuttato – andando subito a segno all’esordio – nell’agosto 2018, chiudendo le prime due stagioni da professionista con un bottino di 37 reti e 15 passaggi vincenti in 83 presenze e vincendo il titolo di capocannoniere del campionato belga nell’annata 2019/2020.

Poi, nell’estate del 2020 arriva il passaggio al Lille, con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni realizzando 87 gol in 178 presenze in campionato e complessivamente 109 reti e 30 assist in 232 partite con il club francese. Club con cui ha vinto la Ligue 1 nel 2020/2021 e la Supercoppa francese nella stagione successiva.Con la Nazionale canadese ha fatto il suo esordio nel settembre 2018, segnando due reti al debutto e raccogliendo finora 66 presenze e 35 reti, dopo avere vestito la maglia anche della selezione nazionale giovanile. David è un attaccante di talento che si aggiunge alla rosa bianconera e al quale diamo un caloroso benvenuto: buon lavoro Jonathan, ci vediamo in campo!».

David Juve, i dettagli dell’accordo: stipendio e bonus

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale, ecco le cifre dell’affare dell’ex Lille: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jonathan Christian David; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030».