Vlahovic Milan, l’indiscrezione adesso cambia tutti gli scenari di mercato! L’affare può decollare così? I dettagli

Vlahovic Milan, l’indiscrezione ora cambia tutti gli scenari di mercato! L’affare può decollare così? Gli aggiornamenti

Nel panorama del calciomercato italiano, il nome di Dusan Vlahovic continua a catalizzare l’attenzione. L’attaccante serbo, classe 2000, è reduce da una stagione altalenante con la Juventus, e il suo futuro appare sempre più incerto. Tuttavia, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, alcune informazioni circolate di recente meritano una correzione: Milan non ha avanzato un’offerta da 10 milioni di euro, né la valutazione della Juventus è ferma a 25 milioni. Si tratta di voci prive di fondamento che rischiano di distorcere il reale quadro delle trattative.

Valutazioni e proposte concrete

In casa Milan, la pianificazione per il rafforzamento della rosa è già in corso. L’ingaggio di Igli Tare, ex dirigente della Lazio e ora nuovo Direttore Sportivo rossonero, segna una svolta strategica. Tare, noto per le sue capacità di negoziazione e per una profonda conoscenza del mercato, potrebbe essere la chiave per sbloccare operazioni importanti. Secondo Pedullà, se il Milan ha messo sul tavolo oltre 15 milioni per Emerson Royal (terzino brasiliano del Tottenham), è realistico pensare che possa offrire una cifra tra i 15 e i 18 milioni per Vlahovic. Una valutazione in linea con il valore attuale del calciatore, nonostante una stagione non memorabile.

Il ruolo di Allegri e le dinamiche Juventus

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan, porta con sé esperienza e conoscenza del profilo di Vlahovic, avendolo già allenato alla Juventus. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio tattico nella gestione del giocatore, qualora arrivasse a Milano. La Juventus, da parte sua, non intende cedere a ribasso, ma la mancanza di acquirenti entro agosto potrebbe costringerla a rivedere le proprie pretese economiche.

Strategie e possibili sviluppi

L’interesse del Milan per Vlahovic non si è ancora concretizzato in una trattativa ufficiale, ma le dinamiche di mercato potrebbero evolversi rapidamente. Se il club rossonero riuscisse a chiudere l’operazione a condizioni favorevoli, smentirebbe le narrazioni speculative degli ultimi giorni e darebbe un chiaro segnale sulle proprie ambizioni stagionali.