Vlahovic Milan, ha davvero firmato un contratto da 8 milioni a stagione? La verità sul serbo e la rivelazione sulle ultime indiscrezioni

Vlahovic Milan, firmato un contratto da 8 milioni a stagione? La verità sull’attaccante serbo e la rivelazione dopo quanto emerso nelle ultime ore

Il calciomercato invernale si infiamma con un intrigo internazionale che vede protagonista uno dei bomber più discussi della Serie A: Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore è circolata con insistenza un’indiscrezione clamorosa riguardo a un futuro a tinte rossonere per il centravanti serbo della Juventus, ma la notizia è stata prontamente ridimensionata da fonti autorevoli. Gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti in diretta sul loro canale YouTube, hanno fatto chiarezza sulle voci — lanciate inizialmente dal giornalista Cristiano Ruiu su Telelombardia — che parlavano di un pre-contratto già firmato tra il Milan e il giocatore.

La smentita: nessun accordo da 8 milioni

La “bomba” di mercato suggeriva un accordo quadriennale già siglato sulla base di un ingaggio monstre da 8 milioni di euro più bonus a stagione, per un trasferimento a parametro zero in estate. Uno scenario che, secondo l’analisi di Moretto, cozza violentemente con la realtà finanziaria del club di via Aldo Rossi. “Il Milan non sfora certi parametri di ingaggio”, ha spiegato l’esperto. La politica di sostenibilità imposta dalla proprietà RedBird rende inverosimile un’offerta del genere. Attualmente, il tetto massimo è rappresentato dagli ingaggi dei top player della rosa: superare la soglia dei 5-7 milioni complessivi (bonus inclusi) non è una strategia contemplata dalla dirigenza, nemmeno per un profilo di alto livello come quello dell’ex Fiorentina.

Il fattore Allegri e la realtà dei conti

Nessuno nega la stima tecnica. Massimiliano Allegri accoglierebbe Vlahovic a braccia aperte. Il corteggiamento è reale e datato, basato su un apprezzamento tattico indiscutibile. Tuttavia, tra il gradimento dell’allenatore e la firma sul contratto c’è di mezzo il bilancio. Paragonando le cifre ipotizzate per Vlahovic a quelle percepite da pilastri come Theo Hernandez ( ormai ex, circa 5,1 milioni) o Rafael Leao (che arriva a 7 solo con i bonus), appare chiaro come l’operazione sia, ad oggi, economicamente insostenibile. La Juventus resta alla finestra, monitorando il suo numero 9, il cui destino è ancora tutto da scrivere, ma lontano da accordi faraonici già depositati.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.