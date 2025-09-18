Vucinic sarà il nuovo ct del Montenegro: l’ex Juve e Roma alla guida della sua Nazionale

Vucinic sarà il nuovo ct del Montenegro: l’ex Juve e Roma allenerà la sua Nazionale. Nuova affascinante avventura per lui

Una nuova, affascinante avventura sta per iniziare per una delle figure più talentuose e iconiche del calcio montenegrino e della Serie A degli anni Duemila. Secondo quanto appreso da Sky Sport, Mirko Vučinić è pronto a sedersi sulla panchina della nazionale del Montenegro, assumendo il ruolo di commissario tecnico. La trattativa è ormai ai dettagli e l’annuncio ufficiale, che sancirà l’inizio di una nuova era per la selezione balcanica, è atteso nella giornata di domani, venerdì 19 settembre.

Per Vučinić si tratta di un ritorno da protagonista assoluto nel calcio che conta, questa volta in una veste inedita. L’Italia lo ricorda con affetto per la sua lunga e vincente carriera nel nostro campionato, un percorso iniziato a Lecce, dove esplose giovanissimo come uno dei talenti più puri d’Europa. La consacrazione arrivò poi con la maglia della Roma, con cui vinse due Coppe Italia e una Supercoppa, prima di raggiungere l’apice alla Juventus. In bianconero fu un protagonista chiave dei primi tre Scudetti del ciclo vincente di Antonio Conte, lasciando un’impronta indelebile con i suoi gol pesanti, le sue giocate geniali e le sue esultanze imprevedibili.

Ora, all’età di 41 anni, l’ex attaccante è chiamato a trasferire la sua immensa esperienza e la sua visione di gioco dalla parte opposta della barricata. La sfida è tanto prestigiosa quanto complessa: guidare una nazionale che, pur disponendo di buone individualità, non è mai riuscita a qualificarsi per una grande competizione internazionale. Il suo compito sarà quello di plasmare un gruppo coeso e ambizioso, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per i prossimi impegni in Nations League e, soprattutto, per il percorso di qualificazione a Euro 2028. Il Montenegro si affida al suo eroe più celebrato per iniziare a sognare in grande.