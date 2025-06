Walker celebra McTominay: «Scott, sono molto felice per te! Lasciare il Manchester United per fare quel salto...»

Walker elogia Scott McTominay: «Sono molto felice per te! Lasciare il Manchester United per fare quel salto…». Le parole

Durante una recente intervista concessa alla BBC Sport, Kyle Walker, difensore del Manchester City, ha toccato diversi argomenti, soffermandosi anche su Scott McTominay. L’inglese ha elogiato l’ex rivale dei tempi della Premier League, sottolineando con ammirazione il percorso compiuto dal centrocampista scozzese e il suo impatto decisivo nella conquista dello Scudetto con il Napoli.

PAROLE – «Lasciare il Manchester United, quando sei stato con i Red Devils per tanto tempo, per fare quel salto… Sono molto contento per Scott McTominay. Penso che i tifosi del Napoli siano molto caldi come tifoseria, ma quello che fatto lui, il gol che che ha deciso lo Scudetto all’ultima giornata… Quando giochi con fiducia, tu puoi fare qualsiasi cosa in campo. Se ti avessi mostrato quell’immagine di McTominay che esulta contro il Cagliari, un anno fa, chiedendoti chi avrebbe potuto essere? Non avresti mai detto Scott McTominay, non lo avresti mai detto. Perciò, congratulazioni sia a McTominay che alla sua famiglia, e a tutte le persone che gli stanno intorno. Scott, sono molto felice per te».