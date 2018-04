Wanda Nara contro Spalletti su Twitter: ecco il retweet incriminato

Un giornalista argentino critica Spalletti per aver sostituito Icardi a cinque minuti dal termine in Inter-Juventus. E Wanda Nara lo retwitta ai suoi follower

Inter-Juventus lascia strascichi pesanti dopo il pazzo 2-3 di San Siro. Wanda Nara, agente e moglie di capitan Mauro Icardi, si scaglia indirettamente contro Luciano Spalletti nel post-partita. La gara del Meazza è stata un’altalena di emozioni, di errori arbitrali e di sorpassi e contro sorpassi. Il 2-3 finale è stato frutto della rimonta disperata bianconera nei minuti finali. Al minuto 87 l’Inter era in vantaggio per 2-1, ma nell’arco di 180 secondi prima l’autorete di Skriniar e poi l’inzuccata di Gonzalo Higuain hanno deciso il punteggio finale. L’Inter dovrà riprendersi dopo questa sconfitta che potrebbe costare il posto nella prossima Champion League.

Hanno fatto il giro del mondo le lacrime di capitan Icardi al termine della partita. Proprio lui, sostituito nei minuti finali da Santon. Un cambio che il pubblico nerazzurro ha sottolineato con più di un mugugno. Il giorno dopo la sconfitta in campionato, la moglie di Icardi, Wanda Nara, retwitta il commento di un giornalista argentino scagliandosi così indirettamente contro il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Marcelo Tinelli ha criticato pesantemente Spalletti: «Incredibile vittoria della Juventus contro l’Inter a Milano per 3-2. Ma perché l’allenatore ha tolto Icardi a 5 minuti dalla fine? Per gioco e presenza in campo, Mauro è un calciatore chiave. Uscito lui, la Juve ha segnato due gol in due minuti». Un commento che la moglie del capitano nerazzurro ha prontamente retwittato sui propri account social network.