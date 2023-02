Wanda Nara: «Maxi Lopez ed Icardi non si sopportano»

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi e procuratrice dell’argentino, ha parlato svelando un retroscena su Keita Balde

PAROLE – «Non so cosa è successo, perché è stata scritta quella cosa della cornuta. Mauro è una persona molto diretta. La moglie di Keita ha scritto ‘Wacca’? Capisco che le donne preferiscono arrabbiarsi con altre donne invece che con il loro marito. Un giorno magari le spiegherò in privato. Maxi Lopez? Io ho da tempo adesso un buon rapporto. Invece con Icardi non si sopportano».