WeAreOneTeam, il Torino si unisce alla campagna della Lega Serie A

#WeAreOneTeam, il Torino si unisce alla campagna lanciata da Assist For Peace e promossa dalla Lega Serie A

Il Torino, in queste settimane di grande difficoltà, si conferma molto sensibile alle iniziative di sostegno innanzitutto alle strutture ospedaliere per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Sui propri social, infatti, il club granata ha promosso ora l’iniziativa #WeAreOneTeam, la campagna lanciata da Assist For Peace e promossa dalla Lega Serie A a supporto di medici ed infermieri impegnati in prima linea in queste settimane per arginare il contagio.