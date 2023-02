Werner: «Chelsea? Ho segnato tanti gol ma tutto questo è stato un po’ dimenticato da Tuchel»

Timo Werner, ex attaccante del Chelsea ora al Lipsia, ha parlato del suo passato nel club blue. Ecco le sue dichiarazioni

Timo Werner, ex attaccante del Chelsea ora al Lipsia, ha parlato del suo passato nel club blue.

PAROLE – «Ho disputato due grandi stagioni, prima col Lipsia e poi con il Chelsea. Ho giocato quasi tutte le partite nella prima stagione, vincendo la Champions League e segnando in semifinale contro il Real Madrid. Ho segnato tanti gol ma tutto questo è stato un po’ dimenticato dal tecnico e non è stato proprio giusto. Questo è uno dei motivi per cui sono dovuto tornare a Lipsia, volevo divertirmi nuovamente. Alla fine è del tutto normale che a un allenatore piacciano di più alcuni giocatori, devi accettarlo. Il problema più grande è stato avere davanti un attaccante come Lukaku, un grande attaccante che doveva giocare dopo essere costato 120 milioni».