Werner Milan, l’ultima suggestione di calciomercato per l’attacco dei rossoneri: difficili le piste Higuain e Immobile

Il Milan ha bisogno di un attaccante e la rosa di nomi per Massimiliano Mirabelli è molto ampia. Il Diavolo è in attesa della decisione della UEFA per capire che mercato dovrà fare, ma intanto i profili sulla lista del ds aumentano. C’è Gonzalo Higuain della Juventus, c’è Ciro Immobile della Lazio, trova spazio Simone Zaza del Valencia e poi ecco la grande novità. Mirabelli è sempre attento agli sviluppi in Bundesliga e per questo ha intenzione di bussare alla porta del Red Bull Lipsia per prendere Timo Werner. Di certo non è un’alternativa agli altri nomi, considerando che i gol segnati nelle ultime due stagioni sono tantissimi: Werner balza quasi in cima alla lista di Mirabelli, anche se il costo è alto, molto alto. Per il tedesco servono tra i sessanta e i settanta milioni di euro, una cifra che comunque vale anche per Higuain e Immobile (non per Zaza, quasi a saldo).

Werner non è facile da prendere, ma è meno difficile rispetto agli altri contendenti. Il Lipsia non ha problemi economici e quindi può fissare il prezzo che vuole. Il Milan invece ha messo in conto che per un grandissimo centravanti deve spendere parecchio e quindi attende. Da Nyon il 15 giugno arriverà il verdetto definitivo e, nella migliore delle ipotesi, il Diavolo dovrà pagare solo una multa. Se così fosse – anche se questo scenario è poco realizzabile – allora Mirabelli potrebbe andare su una punta di livello. Werner prende quota, Higuain e Immobile rimangono affari complicatissimi. La Juventus e la Lazio chiedono molto e per ora smentiscono qualsiasi tipo di rapporto col Diavolo. Resta il fatto che, in caso di Europa League, il Milan può stupire tutti con un grande acquisto in avanti.