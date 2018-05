Moratti sullo scambio Icardi-Higuain: «Meglio lo scambio con la Juve che la clausola»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato el possibile scambio tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain con la Juve

Una pazza voce di mercato tiene banco nelle ultime ore: scambio Higuain-Icardi tra Juventus e Inter! Il club bianconero avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino del Pipita per arrivare al numero 9 dell’Inter. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha detto la sua sull’argomento: «Icardi è un giocatore in crescita e c’è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più forte di quanto non lo sia già. Sarebbe un peccato liberarsene. Higuain è un giocatore di esperienza ed è determinante. C’è una differenza di età della quale bisogna tener conto, ma sembra che nell’offerta che hanno avanzato, i bianconeri abbiano considerato tutto. Non è un’offerta da dimenticare ma al tempo stesso serve ragionare sul fatto che, forse, per noi, Icardi è indispensabile».

Moratti ha parlato da tifoso e spera nella permanenza di Maurito Icardi e con gli eventuali 110 milioni della clausola andrebbe ad acquistare Payet del Marsiglia. Secondo l’ex numero uno però meglio vendere Icardi alla Juve in cambio di Higuain, più un conguaglio, che cedere l’attaccante per la clausola: «Piuttosto che farcelo portar via, è un’idea – conclude a fcinternews – È chiaro che davanti alla paura, o alla certezza, che te lo portino via grazie all’attivazione della clausola, lo scambio con Higuain potrebbe essere un’operazione da tenere in considerazione, senza dubbio. Ma c’è ancora modo di trattare con Icardi, quindi magari si riesce a trattenerlo comunque».