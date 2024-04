Lecce Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Monza. L’ultimo scatto verso la salvezza per i salentini reduci da due vittorie consecutive negli scontri diretti. Il lavoro di Gotti è stato importante per uscire dalla zona rossa e far trovare un posizione tranquilla ai giallorossi. Dall’altra parte Palladino vuole invertire il trend: un punto nelle ultime quattro partite. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti. A disposizione: Brancolini, Borbei, Samooja, Venuti, Touba, Gonzalez, Berisha, Almqvist, Pierotti, Sansone.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Mari, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; V.Carboni, Pessina, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Caprari, Ferraris, Pedro Pereira, D’Ambrosio, Gagliardini, Maldini, Colpani, Colombo.

Lecce-Monza: orario e dove vederla

Lecce-Monza gara delle ore 15:00 del sabato, che proseguirà la trentaquatresima giornata della Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.