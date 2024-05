Cagliari Lecce, Ramadani: «Non vedevo l’ora di tornare. Vi svelo cos’ho detto a Krstovic»

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato dopo il pareggio esterno guadagnato sul campo del Cagliari

SITUAZIONE – «Due settimane fa ero in ospedale, sentivo molto male. Ringrazio la società, il presidente ed il mister e anche i dottori. Ora ho detto al mister che stavo bene, la mia testa è sempre per giocare. Non vedevo l’ora di tornare. Abbiamo portato a casa un punto, anche se potevano essere tre»

KRSTOVIC – «Gli ho chiesto di farne un altro per prendere i 3 punti… E’ un ragazzo che lavora tanto e ora sta facendo bene»

SALVEZZA – «Non abbiamo preparato nulla perché ancora manca la matematica. Spero che arrivi in casa, con i nostri tifosi, magari già la prossima settimana. Dal primo giorno non avremmo potuto fare tutti questi punti. Per noi è un orgoglio»