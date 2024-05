Cagliari Fiorentina: prove per la FINALE di Conference, la VIOLA ha due giocatori pronti. ITALIANO costretto a ricorrere alla panchina per VINCERE

Cagliari-Fiorentina, voti e pagelle della Gazzetta dello Sport: Gonzalez e Bonaventura pronti per la Conference

Una vittoria ottenuta in extremis, con un ribaltone dal 2-1 al 2-3, che regala la certezza della Conference League alla Fiorentina, che potrà scalare di competizione e passare in Europa League se riuscirà a vincere la finale con l’Olympiacos. Per la Viola a Cagliari sono arrivate alcune buone notizie. Ecco le principali riguardanti in singoli secondo La Gazzetta dello Sport, mentre per quanto riguarda il tecnico il voto non è altrettanto positivo.

ITALIANO – voto 6: «Ne risparmia 4-5, poi è costretto a metterli. Ma stavolta è fortunato».

GONZALEZ – voto 7: «La partita la cambia lui. Soprattutto trovando il gol del provvisorio pareggio con astuzia».

BONAVENTURA – voto 7: «Sarebbe il migliore. Tocchi sopraffini e gol gioiello»