Barcellona, Guardiola su Xavi: «Nel nostro lavoro conta solamente una cosa, non c’entra l’età o altro»

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, con un importante passato sia da calciatore che da allenatore al Barcellona, ha parlato proprio dell’esonero di Xavi da parte dei blaugrana.

XAVI – «Cosa posso dire? Non è mai una buona notizia perché vuol dire che qualcosa non ha funzionato – ha esordito Guardiola in conferenza stampa -. Un manager esonerato dal club. Le ragioni di quello che è successo non le so. Abbiamo parlato oggi a colazione di così tanti licenziamenti di tecnici. Normalmente i manager si muovono molto. Nel nostro lavoro devi vincere altrimenti sei in una posizione pericolosa. Non importa giovani o vecchio, devi vincere, fare un buon lavoro ed essere bravo in molte cose altrimenti succede così»