Pagelle Cagliari Fiorentina, TOP e FLOP del match: Arthur e Bonaventura decisivi, fatale Di Pardo

I TOP, i FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Cagliari Fiorentina

TOP

Per quanto Ranieri meriti la palma del migliore in campo coronando una carriera gloriosa, è la Fiorentina a prendersi la scena soprattutto tra centrocampo e ali: Arthur decide il match, Bonaventura e Castrovilli danno quantità e qualità e dove Nico Gonzalez segna c’è Terracciano che salva. Nel Cagliari regna Deiola.

FLOP: Di Pardo per dovere di cronaca peggiore in campo per il rigore procurato nel finale, mentre tra le fila viola si sottolinea la solita prestazione d’ombra di Ikoné.