Ballardini sulla RETROCESSIONE del Sassuolo: «Ecco cosa è MANCATO questa stagione»

Le parole di Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo su quella che è stata la retrocessione della squadra neroverde

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa della retrocessione del Sassuolo.

UMORE – «Mi lascia tante buone cose perché come ho detto sempre la proprietà, i dirigenti, abbiamo incontrato persone serie e capaci. Il piacere c’è per questo ma è altrettanto il dispiacere per non aver ottenuto un risultato che potevi raggiungere, dall’altra c’è anche il fatto che a noi non è mai capitato di arrivare a 12 partite dalla fine, il tempo è davvero poco, due mesi e mezzo, per muoversi sono pochi.Io non ero qua ma tanti piccoli episodi ti portano a dire ‘porco giuda questo è un anno difficile’. Noi siamo arrivati due giorni prima del Verona, una gara poi che era in controllo e se c’era una squadra che meritava era il Sassuolo, e in una situazione dove potevi fare gol tu si è fatto male il tuo giocatore più rappresentativo e lì si capisce che le difficoltà poi erano tanti».

STAGIONE – «Faccio fatica a dare spiegazioni. Quando si incastrano tutte queste cose significa che è il tuo anno. Siamo arrivati a Verona e Berardi si rompe il tendine d’Achille. Tutte cose negative che si sono incastrate. Non siamo stati bravi. il Sassuolo ha una rosa di giocatori interessanti, che va completata. Questo è il punto di partenza».