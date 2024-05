Dybala Roma, i dubbi sul futuro... la clausola e la Champions

Paulo Dybala nutre dubbi sulla permanenza alla Roma tra clausola attiva sul mercato e la qualificazione alla Champions

L’attaccante argentino ha un altro anno di contratto e può andare via per soli 12 milioni di euro grazie a una clausola inserita nell’accordo con il club giallorosso. La Roma resta la priorità per Paulo ma senza la qualificazione in Champions League sarà più difficile riuscire a trattenerlo. Lo scrive Il Messaggero.