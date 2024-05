Lecce, Sticchi Damiani: «Obiettivo CENTRATO, è stata una stagione da 10»

Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sulla stagione del club giallorosso. Tutti i dettagli

Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Rai GR Parlamento della stagione del club giallorosso.

PAROLE– «Aver abbinato il risultato sportivo a quello economico è straordinario. Il voto è molto alto: possiamo dare un 10. tuti gli obiettivi di questa stagione sono stati centrati. Quello sportivo, la salvezza, è stato raggiunto con tre turni d’anticipo e con una squadra giovanissima. E poi ci sono anche tanti traguardi economici perché mai come quest’anno il club ha raggiunto una maturità e un equilibrio sul piano della sostenibilità finanziaria. La società è in salute in un momento storico in cui tanti club versano in situazione di criticità economiche importanti».