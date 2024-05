Juve, Milan, Inter e Roma hanno un PROBLEMA: il ritorno dei PRESTITI. I 4 nomi che non vorrebbero più vedere per gli ingaggi troppo alti

Juve, Milan, Inter e Roma hanno un problema in comune: quattro giocatori torneranno dal prestito e dovranno essere ceduti

Juve, Milan, Inter e Roma hanno un problema in comune: dopo esperienze così così – chi meglio, chi peggio – ci sono 4 giocatori che torneranno a casa e sui quali andrà presa una decisione. Tenerli può non essere la soluzioni migliore, visto che non rientrano da tempo nel progetto tecnico. Ma l’ingaggio elevato sconsiglia anche possibili acquirenti. Ecco chi sono i nomi, presentati da La Gazzetta dello Sport.

ARTHUR – Ha un ingaggio troppo alto per restare alla Fiorentina. Dove, peraltro, ha fatto meglio di quanto visto in bianconero, ma 5,5 milioni da versargli sono un contributo troppo oneroso per chiunque. E se Thiago Motta volesse puntarci?

ORIGI – Al Nottingham Forest ha fatto da comparsa, non toccando i 600 minuti. Guadagna 4 milioni all’anno, chissà che il nuovo allenatore dopo Pioli non possa decidere di testarlo.

CORREA – Torna dal Marsiglia, si dice che dalla Turchia ci siano richieste. Ha un ingaggio di 3,5, nell’Inter tricolore non ha certo spazio.

BELOTTI – Ha ancora una gara, la finale di Conference, per lasciare un segno indelebile a Firenze. Dove è stato il solito, quello che si vede da un po’ di tempo a questa parte: tantissimo impegno, poca produttività sotto porta. Ha un ingaggio di 2,8 milioni e 30 anni sulle spalle, può servire alla Roma di De Rossi?