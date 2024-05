Xavi SALUTA il Barcellona: «Il mio tempo qui è FINITO. Auguro il meglio per questo club»

Xavi dice ADDIO al Barcellona. Ecco le parole riportate su Instagram del tecnico su tale decisione in vista della prossima stagione

Tramite il profilo Instagram, Xavi ha voluto comunicare così il suo addio al Barcellona.

«Cari tifosi del Barça, domenica finirà il mio tempo sulla panchina del Barça. Non è mai facile lasciare il club della propria vita, ma lo faccio con grande orgoglio, dopo due anni e mezzo alla guida di uno spogliatoio che è stato come una seconda famiglia. Voglio ringraziare per il sostegno e l’affetto i tifosi, che sono sempre stati al mio fianco e mi hanno sempre dimostrato la stessa stima di quando ero calciatore. Da domenica sarò un altro Culé sugli spalti, sia ora all’Estadi Olímpic che tra qualche mese al Nou Camp Nou. Perché prima di essere un giocatore o un allenatore sono un tifoso del Barça e voglio solo il meglio per il club della mia vita, che mi avrà sempre a disposizione. Ho lavorato con un gruppo fantastico di giocatori e uno staff spettacolare. Grazie a tutti loro abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati, culminati la scorsa stagione con una Liga e una Supercoppa. In questa stagione le cose non sono andate come volevamo, ma abbiamo dato il massimo e abbiamo aiutato a crescere una nuova generazione di giovani giocatori de La Masia che stanno entusiasmando tutti noi barcellonisti. Grazie a tutti. Ai tifosi, ai giocatori, allo staff, ai dipendenti del club, al presidente, al consiglio di amministrazione, ai direttori sportivi, ai media e a tutti coloro con i quali ho condiviso il viaggio nelle ultime due stagioni e mezzo. Auguro il meglio al club che porto nel cuore. Visca el Barça».