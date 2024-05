Baschirotto: «Il Lecce ha fatto un GRANDE LAVORO conquistando due SALVEZZE consecutive»

Le parole del difensore del Lecce Baschirotto dopo la salvezza conquistata dalla squadra pugliese in Serie A

In conferenza stampa, il difensore del Lecce Baschirotto, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulla salvezza.

«A metà stagione chiaramente. Per fortuna nella parte finale del campionato siamo riusciti a venirne fuori vincendo qualche scontro diretto. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dialogato per capire i problemi, poi ci siamo rifugiati nel lavoro e ne siamo venuti fuori. Il Lecce ha un buon bilancio. Abbiamo fatto due salvezze senza mai stare nelle ultime tre posizioni. Devo tanto a tutti i miei compagni. Mi sento più maturo a livello di personalità e lettura delle giocate. Sono contento»