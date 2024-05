Lotta salvezza: il LECCE a un passo dall’aritmetica; VERONA, l’effetto Bentegodi decisivo

Il punto sulla lotta salvezza: il Lecce aspetta la certezza matematica, mentre il Verona può contare sull’entusiasmo del Bentegodi

La Lotta salvezza, a poche giornate dalla fine della Serie A, entra nel vivo. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, le due squadre in questo momento più in forma sono il Lecce e il Verona, che già nel prossimo turno potrebbero festeggiare la permanenza in Serie A. Il Lecce in particolare attende solo l’aritmetica: a 37 punti i salentini hanno cambiato marcia con l’arrivo di Gotti in panchina. Il tecnico ha portato 3 vittorie e 3 pareggi in sette uscite e, soprattutto, ha revitalizzato Krstovic, dopo un lungo periodo di apatia.

Anche il Verona di Baroni ha ingranato la marcia giusta dopo la rivoluzione del mercato di gennaio e gli scaligeri possono contare sul fattore campo: al Bentegodi da inizio marzo la squadra ha fatto 9 punti: solo l’Inter ha fatto di meglio nello stesso arco di tempo.