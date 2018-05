La Juventus e l’Inter starebbero lavorando allo scambio Icardi Higuain. I retroscena di un affare che è difficile ma non impossibile

Juventus e Inter: amiche mai! I due club, arcinemici, potrebbero mettere in scena una clamorosa operazione di calciomercato: scambio Icardi–Higuain! Il centravanti argentino dell’Inter è un obiettivo della Juventus che vuole svecchiare la sua rosa. Il Pipita può diventare una carta importante da giocare per convincere i nerazzurri a privarsi del loro numero 9 e capitano. Wanda Nara vuole il rinnovo ma l’incontro è stato ancora una volta rinviato e l’agente del calciatore nerazzurro inizia a stufarsi dei continui rinvii e potrebbe essere tentata dalla Juve, pronta a mettere sul piatto un contratto da 7,5-8 milioni di euro a stagione per Maurito.

La Juve ha messo sul piatto Higuain più 50 milioni per Icardi. I due hanno una differenza d’età pari a 6 anni ma con l’offerta la Juve raggiungerebbe, più o meno, i 110 milioni della clausola (valida solo per l’estero). Come riporta Il Corriere della Sera, in casa bianconera si è passati da «operazione impossibile» a «non si sa mai» e la clausola di Maurito è al vaglio di uno studio legale torinese, proprio come accadde prima degli acquisti di Higuain e Pjanic. La Juventus potrebbe cedere Gonzalo Higuain anche a causa di alcuni screzi con Max Allegri (l’ultimo in Coppa Italia, con il Pipita in panchina nella finale).

Pavel Nedved ieri è stato chiaro: «Una sua partenza non ci preoccuperebbe, vedremo dopo il Mondiale». Maurito vuole un ingaggio importante ma l’Inter ha rinviato il discorso rinnovo ed è ancora alle prese con le plusvalenze da iscrivere a bilancio per non incorrere in nuove sanzioni da parte della Uefa. La Juve vuole svecchiare la rosa e punta sul 9 dell’Inter. Il 9 della Juve potrebbe diventare un rinforzo d’esperienza in vista del ritorno in Champions League dei nerazzurri.