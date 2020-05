Wolverhampton, Raul Jimenez: il messicano è letale nei colpi di testa

Molti club sono sulle tracce di Raul Jimenez, centravanti del Wolverhampton. Il messicano ha numeri record nei colpi di testa

Si sta parlando molto in Inghilterra sul futuro di Raul Jimenez. L’attaccante messicano sta trascinando i Wolves a suon di gol, oggi la squadra di Nuno Espirito Santo è in lotta sia per un posto in Champions, sia per la vittoria dell’Europa League.

Tra le molte qualità dell’ex Benfica c’è il colpo di testa. Non a caso, il Wolverhampton ricorre molto al cross in zona di rifinitura, nella speranza di servire Raul Jimenez dentro l’area di rigore. Il messicano è il secondo giocatore della Premier League per tiri effettuati di testa: ben 22, con 3 gol fin qui tramite stacco aereo.